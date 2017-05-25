В России столкнулись грузовой и легковой автомобили, граждане Азербайджана получили тяжелые травмы

2017-05-25 19:51 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА со ссылкой на российские СМИ, происшествие было зарегистрировано в Новороссийске.

В результате аварии находящиеся в легковом автомобиле 2 человека получили тяжелые травмы.

Отмечается, что водитель автомобиля марки «ВАЗ» (1987 г.р.) был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Его пассажир (1991 г.р.) также получил травму головы.

По факту ведется расследование.