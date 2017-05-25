Кадыров признался в ненависти к пионерским галстукам

2017-05-25 20:14 | www.oxu.az | 3

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что защищал право на свободу вероисповедания с детства.

Как передает Oxu.Az, об этом он написал в своем канале в Telegram в четверг, 25 мая.

«Советская кампания против религии в какой-то степени сопоставима с терроризмом и теми, кто искажает Коран и Сунну Пророка», — отметил он.

Кадыров вспомнил, как отказывался носить красный галстук, после того как посетил родную школу в селе Центарой, признался он. «Я даже как-то собрал все пионерские галстуки, разрезал их и запихнул в учительский стол», — написал он, добавив, что отказывался и вступать в комсомол.

C.Б.

