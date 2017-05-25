В ходе поиска пропавших нефтяников на Каспии обнаружено еще одно тело

2017-05-25 18:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Каспийском море найдено еще одно тело неизвестного мужчины, сообщили Trend в четверг в поисково-спасательном штабе.

В настоящее время устанавливается, принадлежит ли оно одному из нефтяников, пропавших во время обрушения в прошлом году эстакады нефтесборного пункта №3 Управления по добыче нефти и газа имени Н.Нариманова ПО "Азнефть". После установления личности общественность будет проинформирована о результатах.

Отмечается, что согласно плану, утвержденному штабом, созданным в соответствии с распоряжением главы государства от 16 декабря прошлого года и состоящим из сотрудников министерства обороны, министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", поисково-спасательные операции в определенных штабом секторах продолжаются.

В результате произошедшей 5 декабря 2016 года аварии на нефтесборном пункте №3 Управления по добыче нефти и газа имени Н.Нариманова ПО "Азнефть" без вести пропали 10 человек. Авария произошла из-за сильного ветра, скорость которого достигала 41 метра в секунду. В результате порывов ветра в море унесло часть эстакады нефтесборного пункта протяженностью 150 метров. Вместе с частью эстакады в море унесло прикрепленную к ней площадку и установленную на ней будку. Без вести пропали пять человек, дежуривших на нефтесборном пункте, и пять человек, находившихся в будке.

До сих пор были найдены тела девяти нефтяников.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)