ЕС обеспокоен ситуацией в Карабахе

2017-05-25 20:29 | www.oxu.az | 3

«Страны Европы беспокоят инциденты на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта, приводящие к человеческим жертвам».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в Ереване глава комитета Европарламента по внешним связям Дэвид Макаллистер.

По его словам, ЕС призывает стороны возобновить переговоры без предусловий на основе предложений Минской группы ОБСЕ.

«Статус-кво (в Карабахе) непрочен. Этот конфликт не имеет военного решения. Необходимо долгосрочное урегулирование на основе международного права. ЕС поддерживает усилия Минской группы в этом направлении, призывая стороны соблюдать режим прекращения огня и свои обязательства по мирному урегулированию конфликта», — сказал глава комитета.

С.Б.

