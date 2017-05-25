Трамп отодвинул вставшего перед ним премьер-министра – ВИДЕО

2017-05-25 20:59 | www.oxu.az | 3

Президент США Дональд Трамп в ходе осмотра новой штаб-квартиры НАТО в Брюсселе отодвинул вставшего перед ним премьер-министра Черногории Душко Марковича.

Как передает Oxu.Az, видео инцидента выложил в Twitter журналист CNBC Стив Копак.

Американский лидер резко оттеснил Марковича, чтобы оказаться рядом с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Затем он поправил пиджак и перекинулся парой фраз с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

«Неловко», — прокомментировал видео бывший посол США в России Майкл Макфол.

Черногория официально присоединится к НАТО 5 июня, передает The Wall Street Journal. Страна станет 29-м членом альянса.

С.Б.

