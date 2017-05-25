Президент Ильхам Алиев внес изменения в распоряжение о повышении стипендий

2017-05-25 20:54 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение «О повышении стипендий, выплачиваемых докторантам, студентам и учащимся высших, средних специальных учебных заведений и учебных заведений начального специального профессионального образования» от 30 августа 2013 года.

Согласно изменениям, в названии распоряжение после слова "образования" добавляются слова "а также предоставлении стипендий студентам по магистерской ступени Национальной академии наук Азербайджана".

В части первой распоряжения после слов "установить его" добавляются слова "а также размер стипендий студентам по магистерской ступени Национальной академии наук Азербайджана".

Таким образом указанная часть распоряжения будет выглядеть следующим образом:

"Повысить размер стипендий, установленных для докторантов, студентов и учащихся высших, средних специальных учебных заведений и учебных заведений начального специального профессионального образования, обучающихся за счет средств государственного бюджета, и установить его, а также размер стипендий студентам по магистерской ступени Национальной академии наук Азербайджана в следующих размерах:"

В пункте 1.2 после слов "В высших учебных заведениях" добавляются слова "и в Национальной академии наук Азербайджана".

В части 1-1 и 2 после слов "заведений Азербайджанской Республики" и "заведениях" добавляются слова "а также на магистерской ступени Национальной академии наук Азербайджана".

"1-1. студентам, получающим образование на очных отделениях высших и средних специальных учебных заведений Азербайджанской Республики, а также на магистерской ступени Национальной академии наук Азербайджана, независимо от обучения по государственному заказу, за счет государства и на платной основе, стипендии за счет средств государственного бюджета выплачивать с учетом общих средних показателей успеваемости, за академические успехи по дисциплинам в суммах, установленных пунктами 1.2 и 1.3 настоящего распоряжения".

"2. Установить, что выплата стипендий осуществляется с сохранением числа обучающихся по государственному заказу и за счет государства по специальностям в высших и средних специальных учебных заведениях, а также на магистерской ступени Национальной академии наук Азербайджана в пределах средств, выделенных из государственного бюджета на стипендии".