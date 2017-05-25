Натиг Алиев: Новое соглашение о сокращении добычи нефти соответствует интересам Азербайджана (версия 2)

2017-05-25 21:49 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Продление соглашения о сокращении добычи нефти соответствует интересам Азербайджана, сказал министр энергетики Натиг Алиев, комментируя решение, принятое сегодня странами-членами ОПЕК и не входящими в картель государствами.

Сегодня в Вене в рамках 172 заседания совета министров страны-производители нефти согласились продлить Венское соглашение по сокращению добычи нефти на девять месяцев – до конца первого квартала 2018 года. Азербайджан также поддержал это решение и присоединился к нему.

По словам министра, Азербайджан не видит никаких проблем, если это соглашение будет продлено до конца следующего года.

«Проанализировав на заседании итоги Венского соглашения, было отмечено, что положительным показателем его влияния на рынок стала стабилизация цен на нефть в диапазоне 50-55 долларов за баррель. Была высоко оценена деятельность Мониторинговой комиссии как структуры, контролирующей выполнение условий соглашения. Руководство ОПЕК одобрило уровень выполнения обязательств по соглашению как со стороны членов, так и стран, не входящих в картель. По самым последним данным, страны ОПЕК выполнили обязательства по сокращению добычи на 104 процента, а страны, не входящие в ОПЕК, на 102 процента», - сказал Алиев.

Министр рассказал, что на заседании были представлены презентации, отражающие ожидания до конца года по темпам экономического развития в мире, тренды, развитие нефтяного рынка и рынка нефтепродуктов.

«На основе изучения этих данных Мониторинговая комиссия выдвинула предложение о продлении соглашения о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев, которое единогласно было принято. Представители 24 стран посчитали приемлемым продление на девять месяцев, так как полугодовой период не полностью охватывает зимний сезон, когда цены часто меняются», - сказал Алиев.

Натиг Алиев сказал, что Азербайджан как одна из первых стран, присоединившихся к инициативе по стабилизации цен на нефть на мировом энергетическом рынке, тоже выразил поддержку этому очередному соглашению стран-членов ОПЕК и не входящих в картель государств.

"Ожидается, что продление срока Венского соглашения обеспечит сохранение цен на нефть в пределах 55-60 долларов. Взятие Азербайджаном на себя обязательства по сокращению нефтедобычи еще на девять месяцев полностью соответствует интересам страны", - сказал министр.

По словам министра, увеличение объема сокращения нефтедобычи не обсуждалось. Алиев также добавил, что очередная подобная встреча пройдет в Вене 30 ноября 2017 года.

Напомним, что в ноябре 2016 года страны-производители нефти, входящие в ОПЕК, достигли соглашения о сокращении добычи нефти, для того чтобы снизить переизбыток нефти на рынке. В рамках соглашения ОПЕК взяла на себя обязательство с первого января 2017 года снизить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки, и довести ее до 32,5 миллиона баррелей. 10 декабря 2016 года 11 нефтедобывающих стран, не входящих в ОПЕК, в том числе Азербайджан, обязались сократить производство нефти на 558 тысяч баррелей в сутки. Срок соглашения, заключенного на полгода, истекает 30 июня.