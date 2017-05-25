США признали гибель более 100 мирных жителей в Мосуле

2017-05-25 22:29 | www.oxu.az | 5

Американские военные признали гибель более 100 мирных жителей иракского города Мосул в результате авианалета, произведенного в марте этого года. Об этом заявил бригадный генерал Мэтью Ислер, сообщает Oxu.Az cо ссылкой на Associated Press.

По словам военного, целью ударов были два снайпера террористической группировки «Исламское государство», засевшие в одном из зданий. На них была сброшена 500-килограммовая авиабомба. В результате прямого попадания сдетонировала взрывчатка, которую боевики ИГИЛ заложили на нижних этажах бетонного строения.

Как пояснил Ислер, ни американское командование, ни иракские военные не имели информации о том, что в здании могут находиться гражданские лица, а также о минировании помещений. В результате мощнейшего взрыва в этом и соседнем зданиях погибли 105 человек, 36 числятся пропавшими без вести.

С.Б.

