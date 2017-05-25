Министр: "Венское соглашение полностью соответствует интересам Азербайджана"

2017-05-25 22:38 | www.apa.az | 4

Азербайджан в рамках проходящего в Вене 172-го заседания Совета министров ОПЕК присоединился к соглашению стран-членов ОПЕК и не входящих в картель государств о продлении венского соглашения по сокращению добычи нефти до первого квартала 2018 года.

Как сообщает APA-Economics, министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев, комментируя пресс-службе министерства итоги заседания отметил, что на собрании были проанализированы результаты Венского соглашения, было отмечено, что установление цены нефти в пределах 50-55 долларов стало показателем положительного воздействия соглашения на рынок: «Деятельность Мониторингового комитета, контролирующего за исполнением соглашения, была высоко оценена. Руководство ОПЕК одобрило уровень выполнения обязательств по соглашению как со стороны членов, так и стран, не входящих в картель. По последним данным, страны ОПЕК выполнили обязательства по сокращению добычи на 104%, а страны, не входящие в ОПЕК, на 102 %.

На заседании были представлены презентации, отражающие прогнозы до конца года по темпам экономического развития в мире, тренды, развитие нефтяного рынка и рынка нефтепродуктов. На основе изучения этих данных Мониторинговый комитет выдвинул предложение о продлении соглашения о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев, которое единогласно было поддержано».

Н.Алиев отметил, что представители 24 стран посчитали приемлемым продление на 9 месяцев, а не на 6, так как полугодовой период не полностью охватывает зимний сезон, когда цены часто меняются.

В завершение встречи, страны-члены ОПЕК и государства, не входящие в картель, подписали декларацию.

Азербайджан, будучи одной из первых стран, присоединившихся к инициативе по стабилизации цен на нефть на мировом энергетическом рынке, тоже выразил поддержку очередному соглашению стран-членов ОПЕК и не входящих в картель государств. Н.Алиев отметил, что продление срока Венского соглашения может обеспечить сохранение цен на нефть в пределах 55-60 долларов: «Взятые Азербайджаном обязательства по сокращению нефтедобычи еще на 9 месяцев полностью соответствуют интересам страны".

По словам Н.Алиева, обсуждений по увеличению объема сокращения нефтедобычи не проводилось.

Министр также добавил, что очередная подобная встреча пройдет в Вене 30 ноября 2017 года.

Напомним, что в ноябре 2016 было достигнуто соглашение о сокращении добычи нефти с целью снижения переизбытка нефти на рынке. В рамках соглашения ОПЕК взяла на себя обязательство с первого января 2017 года снизить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки, и довести ее до 32,5 миллиона баррелей. 10 декабря 2016 года 11 нефтедобывающих стран, не входящих в ОПЕК, в том числе Азербайджан, обязались сократить производство нефти на 558 тысяч баррелей в сутки. Срок соглашения, заключенного на полгода, истекает 30 июня.