В США в отеле гражданин ОАЭ приняли за террориста

2017-05-25 23:01 | www.oxu.az | 3

Гражданин ОАЭ, которого в июне прошлого года сотрудники отеля в США ошибочно приняли за террориста, подаёт в суд, сообщает издание Arabian Business.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошёл в штате Огайо, когда Ахмед аль-Минхали был ошибочно принят двумя сотрудницами гостиницы за террориста из «Исламского государства». При этом, эмиратец просто говорил по телефону по-арабски и был одет в национальную одежду.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали его, убедились в ошибке и отпустили. Однако эмиратца пришлось госпитализировать из-за плохого самочувствия.

«Двадцать девятого июня 2016 года истец испытал худшие формы американской исламофобии и расизма… Сотрудницы отеля ошибочно обвинили его в том, что он приносит присягу верности ИГИЛ, исходя только из того, что перед ними был араб, одетый в традиционную одежду и говорящий по-арабски», — говорится в иске.

Иск направлен против гостиницы, двух сотрудниц и шестерых представителей полиции.

С.Б.

