На севере Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,4

2017-05-25 23:20 | www.trend.az | 3

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в провинции Самбалес в центральной части острова Лусон на севере Филиппин, передает Синьхуа со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин.

Во многих районах страны, в том числе в столице Манила, ощущались сильные толчки.

По данным института, эпицентр землетрясения распологался в 86 км от Манилы, а очаг залегает на глубине 78 км.

Информации о разрушениях и жертвах не поступало. Угрозы цунами нет