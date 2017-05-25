В венском соглашении сохранили исключения для Ливии, Ирана и Нигерии

2017-05-25 23:28 | www.apa.az | 1

Ливия, Иран и Нигерия получили те же исключения в рамках пролонгированного соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК, что и в предыдущей договоренности. Как передает АПА, об этом сказал РИА Новости генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

"Да", — ответил он на соответствующий вопрос.

На прошедшей в четверг встрече в Вене все участники венского соглашения согласились продлить сокращение нефтедобычи на девять месяцев — до конца первого квартала 2018 года.