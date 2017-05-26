Moody's доверяет Минфину Азербайджана – ОФИЦИАЛЬНО

2017-05-26 00:06 | www.oxu.az | 3

Moody's Investor Services заявило о том, что ряд недавних публикаций в азербайджанских СМИ относительно их доверия к Министерству финансов Азербайджана искажают действительность и не отражают правду.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az, об этом говорится в официальном заявлении, которое несколько минут назад сделало рейтинговое агентство.

«Решение Moody's поставить рейтинг Азербайджана на рассмотрение, не отражает того, что реструктуризация Международного банка Азербайджана может привести к увеличению государственного долга больше, чем нами ожидалось ранее», - говорится в заявлении.

C.Б.

