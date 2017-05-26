Президент Ильхам Алиев поздравил грузинского коллегу

2017-05-26 00:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Грузии Георгию Маргвелашвили.

"От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Грузии – Днем Независимости.

Азербайджан и Грузию соединяют исторически сложившиеся крепкие дружественные и добрососедские отношения. Нынешний высокий уровень межгосударственных отношений вытекает из воли наших народов, верных этим добрым традициям.

Верю, что совместно реализуемые нашими странами, являющимися стратегическими партнерами, крупномасштабные проекты, наше постоянно расширяющееся сотрудничество и впредь будут служить развитию азербайджано-грузинских связей, благосостоянию двух народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Грузии – постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.