НАТО решила формально вступить в коалицию по борьбе с ИГ

2017-05-26 00:15 | www.trend.az | 3

Лидеры стран-членов НАТО в четверг на саммите приняли решение о вступлении альянса в коалицию по борьбе c террористической группировкой "Исламское государство", заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

"Мы решили расширить нашу поддержку глобальной коалиции по разгрому ИГ. Наша система ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения — ред.) будет улучшать управление воздушным движением для коалиции, и целый ряд членов НАТО заявили о выделении средств по дозаправке в воздухе этих систем ДРЛО", — сказал Столтенберг журналистам по окончании встречи глав государств и правительств стран НАТО.

Ранее он отмечал, что формальное присоединение к коалиции важно по двум причинам: заявить о решительной поддержке альянсом борьбы с терроризмом и способствовать более эффективной координации действий участников коалиции, в которую входят все страны-члены НАТО. При этом он неоднократно заявлял, что в боевых операциях НАТО участвовать не будет.