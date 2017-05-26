Пентагон: «При ударе коалиции в Мосуле погибли 100 человек»

2017-05-26 02:53 | www.apa.az | 3

Пентагон заявил о гибели не менее 101 мирного жителя при авиаударе международной коалиции 17 марта в Мосуле. Как передает АПА со ссылкой на Reuters, об этом говорится в заявлении по итогам расследования американских военных.

Кроме того, несколько человек пропали без вести.

Ранее командующий операцией в Ираке и Сирии генерал-лейтенант Стивен Таунсенд заявил, что возглавляемая США коалиция, вероятно, причастна к гибели мирных жителей при авиаударах в Мосуле 17 марта.