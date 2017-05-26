Нефть обвалилась в цене после решения о продлении венского соглашения

2017-05-26 03:11 | www.apa.az | 3

Мировые цены на нефть ускорили снижение и падают уже более чем на 5% на фоне решения нефтедобывающих стран продлить соглашение о сокращении добычи на девять месяцев на прежних условиях, которое не принесло рынку никаких сюрпризов.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, согласно данным торгов, на 22.41 (по Баку) стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 4,82% — до 51,36 доллара за баррель, на нефть марки WTI — на 4,98%, до 48,80 доллара за баррель. Ранее цена нефти обеих марок падала более чем на 5%.

На прошедшей в четверг встрече в Вене все участники венского соглашения согласились продлить сокращение нефтедобычи на девять месяцев — до конца первого квартала 2018 года.