Столтенберг: “НАТО не стремится к конфронтации с Россией”

2017-05-26 03:48 | www.apa.az | 3

Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам саммита альянса подтвердил, что НАТО не стремится к конфронтации с Россией, передает АПА со ссылкой на РИА Новости.

"НАТО – оборонительный союз, не стремится к конфронтации с Россией. Россия – наш крупнейший сосед, она продолжит им быть, и мы стремимся к лучшим и более конструктивным отношениям с Россией", — сказал Столтенберг, отвечая на вопрос, не приведет ли увеличение оборонных расходов к новой гонке вооружений.