Названный Трампом кандидат на пост главы ФБР заявил об отказе

2017-05-26 05:34 | www.apa.az | 2

Бывший сенатор США и кандидат на пост вице-президента от Демократической партии США Джо Либерман отказался от поста главы ФБР, вероятным кандидатом на который его называл президент США Дональд Трамп. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом пишет The Wall Street Journal.

Сообщается, что в письме на имя президента США Либерман выразил опасение, что работа на данной должности может вызвать конфликт интересов.

В частности, он указал, что работает в фирме адвоката, которого нанял сам Трамп на время проверки его возможных связей с Россией.