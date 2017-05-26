На саммите НАТО широко обсуждался вопрос антироссийских санкций

2017-05-26 07:08 | www.apa.az | 2

Глава национального экономического совета Белого дома Гэри Кон сообщил о широкой дискуссии на саммите НАТО по вопросу об антироссийских санкциях, передает АПА со ссылкой на РИА Новости.

"Дискуссии по санкциям и России велись сегодня в НАТО. Была довольно широкая дискуссия со многими (странами) НАТО относительно антироссийских санкций", — сказал журналистам представитель администрации США.

Он выразил уверенность, что на саммите G7 тематика России также останется в числе наиболее обсуждаемых вопросов.

"Вопрос России будет поднят, я уверен, что вопрос Китая также, все главные экономические вопросы будут подняты", — пояснил Кон.