Представитель ИВ Масаллы прокомментировал информацию о трещинах в ряде домов

2017-05-26 07:52 | www.apa.az | 4

Представитель Масаллинской районной администрации прокомментировал информацию об образовании трещин в ряде домов.

Как сообщил южному бюро АПА заместитель главы ИВ района Насир Мухдарлы, трещины на стенах домов образовались не от оседания фундамента, а от физического износа конструкций: «После того, как ряд домов столкнулись с аналогичными случаями, было решено обратиться в Минэкологии и природных ресурсов. Но возникновение трещин по причине проседания еще не подтверждено. Причина определится после исследования образцов грунта».

По его словам, глава сельского муниципалитета представил завышенные данные: «В районную администрацию направлены лишь единичные обращения».

Как сообщалось до этого, в селах Годман, Азизабад и Мамедрзакуче в ряде домов произошло оседание фундамента, на основных стенах образовались глубокие трещины.