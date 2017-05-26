В Кишиневе задержали мэра города

2017-05-26 08:39 | www.oxu.az | 2

Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ задержан в четверг офицерами Национального антикоррупционного центра и прокурорами.

Как передает Oxu.Az, об этом заявила РИА Новости пресс-секретарь антикоррупционного центра Анжела Старински.

«Примар (мэр) Кишинева задержан по делу о платных парковках», — заявила Старински.

Сразу после того, как Киртоакэ вывели из рабочего кабинета, он заявил прессе, что не намерен делать никаких заявлений. «Пока не делаю никаких заявлений», — сказал мэр. Перед зданием антикоррупционного центра собрались несколько сторонников Киртоакэ.

Киртоакэ — первый вице-председатель Либеральной партии Молдавии (выступает за объединение республики с Румынией). Он занимает пост мэра Кишинева уже третий срок подряд. Его мандат заканчивается в 2019 году.

В четверг по делу о коррупции, получении выгоды из влияния и превышении служебных полномочий были задержаны на трое суток девять человек. Среди них — секретарь муниципального совета Кишинева и двое муниципальных советников, а также шесть сотрудников ряда компаний.

A.C.

