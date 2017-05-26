В Масаллы осел фундамент в ряде домов, эвакуированы несколько семей – ФОТО

2017-05-26 08:56 | www.oxu.az | 2

В ряде домов на территории трех сел Масаллинского района произошло оседание фундамента, на стенах образовались крупные трещины. В результате 35 домов стали полностью аварийными, эвакуированы несколько семей.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, десятки домов в селах Годман, Азизабад и Мамедрзакуче столкнулись с опасностью. Так, в последнее время в домах происходит оседание фундамента, на основных стенах образуются глубокие трещины. На указанных территориях наблюдается активизация указанного явления.

Многие жители аварийных домов вынуждены временно утиться в домах родственников. Председатель сельского муниципалитета Сируз Сафаров сообщил, что о произошедшем проинформированы соответственные структуры, в ближайшее время будет проведен осмотр домов.

Отметим, что в настоящее время в селе Годман с указанной опасностью столкнулись 55 домов, в селе Азизабад – 11, Мамедрзакуче – 11 домов.

A.C.

