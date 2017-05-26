Цены на нефть упали более чем на 5 процентов

2017-05-26 09:10 | www.oxu.az | 3

Решение входящих и не входящих в ОПЕК стран о продлении срока сокращения добычи на 9 месяцев ускорило падение цен на нефть. Стоимость «черного золота» уже упала ниже 5%.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на APA, по информации на 22:41, стоимость июльских фьючерсов нефти Brent упала на 4,82% до 51,36 доллара.

Цена нефти WTI упала на 4,98% до 48,80 доллара за баррель. До этого стоимость нефти снизилась на более чем на 5%.

Отметим, что вчера входящие и не входящие в ОПЕК страны продлили срок соглашения о сокращении добычи на 9 месяцев, Азербайджан поддержал это решение.

А.С.

