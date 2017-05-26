ВС Армении нарушили режим прекращения огня 130 раз

2017-05-26 09:19 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, 60 и 82 миллиметровые минометы (25 снарядов) в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 130 раз, сообщает в пятницу министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района, на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Кохнегышлаг Акстафинского района, в селе Гаймаглы Газахского района, в селах Агдам, Агбулаг, Коханеби, Мунджуглу, Алибейли и на безымянных высотах Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ярымджа Тертерского района, Шыхлар, Баш Карвенд, Сарыджалы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Горган, Гараханбейли и Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Физулинского и Джебраильского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.