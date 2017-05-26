Напряженная ночь на фронте

2017-05-26 09:32 | www.oxu.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, 60- и 82-мм минометы (25 снарядов) в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 130 раз.

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на сайт Минобороны.

С позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района, на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селе Гаймаглы Газахского района, в селах Агдам, Агбулаг, Коханеби, Мунджуглу, Алибейли и на безымянных высотах Товузского района, на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ярымджа Тертерского района, Шыхлар, Баш Гарвенд, Сарыджалы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Гараханбейли и Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёйгёльского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Физулинского и Джебраильского районов.

Э.А.

