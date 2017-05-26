AZ EN RU TR

Официальный курс маната к мировым валютам на 26 мая (версия 2)

2017-05-26 09:43 | www.trend.az | 3

Добавлены курсы валют (первая версия опубликована в 09:35)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 26 мая установлен на уровне 1,7020 и 1,9062 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют и драгметаллов

26.05.2017

1 доллар США

1 USD

1.7020

1 евро

1 EUR

1.9062

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2647

1 аргентинский песо

1 ARS

0.1058

100 белорусских рублей

100 BYR

0.9136

1 бразильский реал

1 BRL

0.5197

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4634

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1315

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.152

1 чешская крона

1 CZK

0.0721

1 чилийский песо

1 CLP

0.2544

1 китайский юань

1 CNY

0.2482

1 датская крона

1 DKK

0.2562

1 грузинский лари

1 GEL

0.7026

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2184

1 индийская рупия

1 INR

0.0263

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1922

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0128

100 иранских риалов

100 IRR

0.0046

1 шведская крона

1 SEK

0.1957

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7478

1 израильский шекель

1 ILS

0.4765

1 канадский доллар

1 CAD

1.2618

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6088

1 казахский тенге

1 KZT

0.0055

1 киргизский сом

1 KGS

0.025

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1128

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.398

1 мексиканский песо

1 MXP

0.092

1 молдавская лея

1 MDL

0.0935

1 египетский фунт

1 EGP

0.0941

1 норвежская крона

1 NOK

0.2023

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0445

1 польский злотый

1 PLN

0.4567

1 российский рубль

1 RUB

0.03

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2285

1 саудовский риал

1 SAR

0.4538

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.353

1 турецкая лира

1 TRY

0.4768

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0565

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1931

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4868

1 украинская гривна

1 UAH

0.0648

100 японских иен

100 JPY

1.526

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1945

Золото (1 унция)

1 XAU

2139.3289

Серебро (1 унция)

1 XAG

29.2233

Платина (1 унция)

1 XPT

1616.9

Палладий (1 унция)

1 XPD

1305.434

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər

Son xəbərlər