В Баку автобус Госпогранслужбы попал в аварию: Есть погибшие

2017-05-26 09:38 | www.oxu.az | 3

В результате ДТП в Гарадагском районе Баку погибли два человека, еще двое пострадали.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел возле Локбатанского круга.

Автомобиль «ВАЗ 2107» столкнулся с небольшим автобусом, принадлежащим Государственной пограничной службе. В результате один из пассажиров «ВАЗ 2107» скончался на месте.

Трое других пострадавших – Джалал Мехмедов, 1989 года рождения, Эльчин Мусаев, 1987 года рождения, и Руфат Пашаев, 1981 года рождения, получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

Руфат Пашаев умер в больнице во время оказания ему первой медицинской помощи.

По факту ведется расследование.

Э.А.

