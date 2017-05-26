В Баку автобус Госпогранслужбы попал в аварию: Есть погибшие
2017-05-26 09:38 | www.oxu.az | 3
В результате ДТП в Гарадагском районе Баку погибли два человека, еще двое пострадали.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел возле Локбатанского круга.
Автомобиль «ВАЗ 2107» столкнулся с небольшим автобусом, принадлежащим Государственной пограничной службе. В результате один из пассажиров «ВАЗ 2107» скончался на месте.
Трое других пострадавших – Джалал Мехмедов, 1989 года рождения, Эльчин Мусаев, 1987 года рождения, и Руфат Пашаев, 1981 года рождения, получили тяжелые травмы и были госпитализированы.
Руфат Пашаев умер в больнице во время оказания ему первой медицинской помощи.
По факту ведется расследование.