Задержан десятый подозреваемый по делу о теракте в Манчестере

2017-05-26 09:44 | www.oxu.az | 3

Полиция Манчестера в своем твиттере сообщила о задержании нового подозреваемого по делу о теракте на стадионе, передает Oxu.Az.

«Этим утром (пятница 26 мая) мы задержали мужчину в зоне Мосс-Сайд. Это задержание связано с атакой на «Манчестер-арене», - говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что в ходе расследования были задержаны десять человек, однако двоих — мужчину и женщину — отпустили без предъявления обвинений. Под арестом находятся восемь человек.

25 мая сообщалось, что полиция задержала восьмого подозреваемого по делу о теракте в Манчестере.

Н.О.