Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week стартовала в Баку

2017-05-26 09:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Mercedes-Benz Fashion Week - это одно из самых престижных и известных событий в модной индустрии мира, которое диктует тренды будущего сезона и открывает новые имена. Наконец, в большое созвездие модных столиц, городов мира, по праву вписан родной Баку! Отныне местным дизайнерам открыта дорога к ведущим глянцевым журналам fashion-индустрии, международным баерам и обмену опытом, а Баку набирает все больше поклонников для шоппинга и знакомства с местной культурой. Mercedes-Benz Fashion Week Baku - отличное продолжение череды событий столицы и вписан не случайным образом в сетку мероприятий города.

C 25 по 28 мая впервые в Азербайджане состоится Mercedes-Benz Fashion Week Baku. Об этом было объявлено организаторами на пресс-конференции.

В "Passaj 1901" пройдут показы 16 дизайнеров из России, Грузии, Украины, Турции, Узбекистана и других стран. Все дизайнеры представят коллекции сезона осень-зима 2017/2018.

Mercedes-Benz Fashion Week Baku 25 мая открыл постоянный хедлайнер Недели моды грузинский дизайнер Avtandil. Он уже в шестой раз открывает Неделю моды в Баку.

Также гостями международного проекта станут постоянный участник российских и зарубежных конкурсов, единственный художник-модельер Сибири, приглашенный на бал Графа Толстого в Лондоне - Светлана Бекарева из России, известный Raşit Bağzıbağlı из Турции, Кахо из Украины, GiGU, Liza Manner, дизайнеры Sabina Nazar, Anor Atelier, Behzod Saitov (показ Sharq Liboslari) из Узбекистана. Среди местных дизайнеров свои коллекции продемонстрируют Gülnarə Xəlilova, Proje в пространстве Passaj 1901.

Неделя моды MBFWBaku поддерживает дебютантов. В первом сезоне MBFWBaku Tarsel, Renara, Modamaniya, Aidem, SiViVa, L'impero, Giragli представят свои коллекции впервые.

Дизайнеры подготовили не просто демонстрации своих новых коллекций, а незабываемые шоу. Дополнит Неделю моды образовательная программа мастер-классов в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Baku в Passaj 1901: 25 мая - Основы экспресс styling: собрать луки за 20 минут из вещей, которые под рукой, а также styling fashion фотографии (лектор Лейли/Илона); 26 мая с 12.00-14.00 - Секреты организации fashion мероприятий от mini event до fashion week (лекторы Айсель/Айлин); 27 мая с 12.00-14.00 - The Most "Глянец" открыть свой журнал (лектор Эльчин Амиров); 28 мая с 12.00-14.00 - Основы fashion-дизайна, знакомство со сферой проблем рынка (лектор Натаван).

После окончания показов 28 мая в 23.00 свои двери откроет ресторан Art Garden в центре Баку, где будет проведен масштабный after party.

MERCEDES-BENZ FASHION WEEK BAKU проходит при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана.

В рамках проекта MBFWBaku будет работать с 10.00 до 22.00 show-room в Passaj 1901, где будут представлены предметы одежды из коллекций дизайнеров и аксессуары Азербайджана и других стран мира.