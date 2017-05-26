Azeri Light подешевела после решения ОПЕК

2017-05-26 09:55 | www.oxu.az | 2

Азербайджанская нефть упала в цене.

Как передает Oxu.Az, баррель нефти Azeri Light подешевел на 0,99 доллара или на 1,80% и стоит 53,98 доллара за баррель.

Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 доллара), максимальная – в июле 2008 года (149,66 доллара).

Напомним, входящие и не входящие в ОПЕК страны на очередном саммите 25 мая в Вене достигли договоренности о продлении срока сокращения нефтедобычи еще на 9 месяцев.

У.А.

