Баку привержен политическому решению нагорно-карабахского конфликта - МИД

2017-05-26 10:24 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Баку привержен политическому решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе суверенитета, территориальной целостности и международно-признанных границ Азербайджана, сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на приеме в честь 25-летия установления отношений между Азербайджаном и ООН в Нью-Йорке.

Этого требуют международное право и резолюции по конфликту, принятые СБ и Генассамблеей ООН, сказал министр.

Азербайджан, пострадавший от оккупации своих территорий и наличия миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, изгнанных с родных земель в результате армянской агрессии, заинтересован в решении конфликта, которое обеспечит в регионе мир, стабильность и развитие, сказал Мамедъяров.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.