В Западном Голливуде и других городах Калифорнии 28 мая объявлен «Национальным днем Азербайджана»

2017-05-26 10:25 | www.apa.az | 4

Об этом АПА сообщили в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе. Мэр города Джон Хэльман и члены городского Совета приняли в связи с этим прокламацию и направили в Генконсульство. В прокламации отмечается, что 28 мая 1918 года Азербайджан провозгласил о своей независимости и создал первую в мусульманском мире светскую демократическую парламентскую республику - Азербайджанскую Демократическую Республику. Отмечается, что эта республика была признана США и другими демократическими странами.

Также отмечается, что в АДР вне зависимости от религии, пола, расы и этнической принадлежности всем гражданам было предоставлено избирательное право. В АДР избирательное право женщинам было предоставлено на год раньше, чем в США.

В документе подчеркивается, что за прошедший период после восстановления независимости Азербайджан укрепил свой суверенитет и независимость, превратился в сильного союзника и стратегического партнера США.

Также отмечается, что миллионы азербайджанцев, проживающие в США и разных частях мира, отмечают 28 мая как Национальный день Азербайджана.

В конце прокламации говорится, что 28 мая в городе Западный Голливуд объявлен «Национальным днем Азербайджана», а также делается призыв ко всем жителям города отметить этот праздник.

Отметим, в некоторых округах и городах штата Калифорния 28 мая официально объявлен «Национальным днем Азербайджана». Санта-Моника и Торренс объявили у себя 28 мая «Национальным днем Азербайджана». Окружной наблюдательный совет Лос-Анджелеса, сенатор штата Калифорния Бен Ален направили в Генконсульство поздравительные письма.