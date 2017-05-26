Российский сопредседатель: «Основа для переговоров хорошо известна и стороны этого не отрицают» - ИНТЕРВЬЮ

2017-05-26 10:55 | www.apa.az | 3

«Достигнута договоренность об увеличении численного состава международных наблюдателей на семь человек»

Эксклюзивное интервью московского корреспондента АПА с российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым

- Игорь Валентинович, что Вы можете сказать о результатах состоявшейся 28 апреля текущего года в Москве трехсторонней встречи министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении? Как видно из заявления, сделанного сторонами конфликта после встречи, переговоры прошли безрезультатно. Согласны ли Вы с этим мнением?

- Любая встреча с участием конфликтующих сторон, на которой рассматриваются сущностные вопросы, полезна. Прошедшие в Москве консультации не были исключением. Прорыва не произошло, но его никто и не ожидал. Важно то, что стороны после длительного перерыва смогли встретиться вновь, обменяться мнениями по проблемным вопросам и уточнить позиции друг друга. В скором времени вместе с коллегами по сопредседательству намереваемся посетить регион, выяснить реакцию руководства Армении и Азербайджана и обсудить планы работы на перспективу, включая уровень дальнейших контактов сторон, а также круг вопросов, которые предстоит рассмотреть.

- В день 25-й годовщины оккупации Лачинского района Азербайджана Вы выступили с совместным заявлением с другими сопредседателями. Тот факт, что в связи с оккупацией Лачина в заявлении ничего не было отмечено, вызвал недовольство азербайджанской стороны. МИД Азербайджана в целом оценил заявление как стандартное и симптоматическое. Каково Ваше мнение в связи с этим?

- Заявление сопредседателей было вызвано обострением ситуации на линии соприкосновения, происшедшим 15-17 мая текущего года. У нас вызвали озабоченность серьезные нарушения режима прекращения огня. Основная задача этого заявления – призвать стороны принять все необходимые меры для предотвращения эскалации в зоне конфликта и создать условия для продвижения переговорного процесса. В аналогичном ключе по этому поводу высказалась и официальный представитель МИД России.

- В заявлении МИД Азербайджана также отмечается, что несколько дней назад в ходе выступления в Парламенте президент Армении отрицал обновленные Мадридские принципы. Хотелось бы, чтобы Вы разъяснили, на основе каких принципов ведутся переговоры.

- Я уже неоднократно высказывался по этому поводу, в том числе и Вашему агентству. Повторю еще раз. Основа для переговоров хорошо известна и изложена в заявлениях президентов стран-сопредседателей. Напомню, что речь идет об основных принципах Устава ООН и Заключительно акта Хельсинкского совещания, в особенности касающихся неприменения силы, территориальной целостности, равноправия и самоопределения народов, а также положениях, связанных с определением статуса Нагорного Карабаха, возвращением территорий, беженцев, коридором между Нагорным Карабахом и Арменией, миротворческой операцией. Не отвергая в целом эту основу, стороны по-разному видят последовательность воплощения в жизнь ее составляющих. Посредники предлагают варианты, которые призваны помочь сторонам найти сбалансированное решение.

- На какой стадии находится договоренность о расширении офиса А.Каспржика, которая была достигнута на санкт-петербургской и венской встречах? Какая работа проделана для расширения офиса?

- Достигнута договоренность об увеличении численного состава международных наблюдателей на семь человек. С этим согласны обе стороны. Однако сохраняются разногласия по деталям, включая места размещения наблюдателей, порядок финансирования их деятельности и некоторые другие технические вопросы. Их согласованием занимается сейчас действующее австрийское председательство ОБСЕ вместе с соответствующими структурами Секретариата Организации, а также представителями сторон.