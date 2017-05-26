В Баку подешевела земля

2017-05-26 10:10 | www.oxu.az | 4

В апреле в Баку подешевели земельные участки.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил гендиректор консалтинговой группы MBA Group, эксперт по недвижимости Нусрет Ибрагимов.

По его словам, цены на землю снизились на 3,14%.

Н.Ибрагимов заявил, что активность на земельном рынке в прошлом месяце упала:

«Влияние снижения активности мы увидели только сейчас. Обычно в апреле-мае земля дорожает, но в этот раз мы наблюдаем обратную тенденцию. Это связано со снижением объемов строительства индивидуальных жилых домов».

У.А.

