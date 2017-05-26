Как безболезненно, быстро и недорого привести себя в форму? – ФОТО

2017-05-26 10:15 | www.oxu.az | 3

Этому актуальному вопросу был посвящен семинар, организованный Active Mom's Club.

оровый образ жизни, здоровое питание - здоровый генофонд! Что важнее здоровья?! Уверены ничто! Нет здоровья - нет желания к жизни. Думаем, в этой фразе все самое важное и ценное!

Сообщество мам Active Mom’s Club совместно с Академией диетологии и питания провело мероприятие, посвященное здоровому образу жизни и правильному питанию. Действующие советы поступили от ведущего семинара, врача-консультанта Академии Ирады Имановой. Она раскрыла секреты достижения результатов красоты тела без ущерба для здоровья. Она не только рассказывала о здоровом образе жизни, но и давала практические рекомендации для каждого индивидуально.

Задавались самые различные вопросы, которые волновали мам. Встречу посетили более 30 женщин, которые хотели не только выглядеть, но и чувствовать себя хорошо. Семинар понравился, как отметили сами же участники, прежде всего, своей многоплановостью. Там были как конкретные практические советы, которые можно применять сразу, так и информация «навырост», с которой пока не знаешь что делать, но чувствуешь ее ценность и полезность. Многие участницы встречи собираются уже в ближайшем будущем применить на практике полученные знания и поделиться результатом.

Представляем вниманию интервью со специалистом и гостями мероприятия.

Блиц-интервью с Ирадой Имановой:



- Ирада ханум, сегодня здоровый образ жизни связывают и с употреблением воды. Пошла мода на воду, пить 2 и больше литра в день. Насколько это правильно? Какие противопоказания существуют?

- Вода, несомненно, имеет важное значение для здоровья человеческого организма. Если человек не получает достаточно жидкости, у него нарушается потоотделение. Важное значение вода имеет и для процесса пищеварения, потому что именно жидкость позволяет пище быстрее перевариваться. Это источник здоровья, который принимает участие в поддержании и регулировании веса на нужном уровне. Наш организм должен получать достаточно жидкости каждый день. Но норма для каждого разная и пить воду нужно с умом, согласно схеме: вес, умноженный на три. К примеру, при весе 60 кг в течение дня следует употреблять 1,8 литров. А при некоторых заболеваниях, пить воду следует вовсе осторожно. К примеру, при нефротическом синдроме – патологии почек, связанной с потерей белка с мочой.

- Когда говорим о здоровом питании, подсознательно наш мозг читает слово «диета»…

- Я лечу людей едой, а не диетами! За моими плечами огромный врачебный опыт, который сегодня позволяет мне грамотно выводить людей из патологического состояния. При правильном регулировании питания, состояние пациента улучшается буквально через неделю, две. Ко мне за помощью обращаются люди разной весовой категорией – от 60 и за 130 кг. И тут следует отметить, что человек с большим весом, приходит и с проблемами здоровья, к примеру, с высоким давлением. Сначала убираем букет заболеваний, затем приступаем и к снижению веса.

- Вы отметили, что лечите едой. Как происходит этот процесс?

- Прежде всего, я должна увидеть человека, считать с него информацию, протестировать его. Давайте проведем небольшой текст. От чего неполезного вы не можете отказаться, а следовало бы.



- Думаю, это сладкое…

- Сладкое – это недостаток следующих микроэлементов в организме: магния, селена, хрома и цинка. Я заменяю сладкое продуктами богатыми этими микроэлементами. И когда вы смотрите на сладкое, вы понимаете, что ваш организм больше не хочет это потреблять.



- Когда мы говорим о здоровом образе жизни, подразумеваем отдельное питание. Однако не каждому среднестатистическому азербайджанцу это по карману.

- Речь не идет об отдельном питании, каждый человек может позволить себе здоровое питание. Для меня, как для врача в приоритете восстановить организм человека. Здоровое питание – это полноценное питание, обогащение организма необходимыми для него витаминами и микроэлементами.



Отзывы членов Клуба:

Шафаг Бахлулова, HR-специалист

«Мероприятия сообщества мам посещаю чуть больше трех лет. Эмоционально подпитываюсь на них. На каждой встрече поднимаются актуальные темы, они каждый раз удивляют форматом, полезностью и злободневностью. Сегодняшняя тема очень важна, у меня тоже есть свои мешочки проблем. Сегодня я получила готовый рецепт разрешения этих проблем. Кроме того, мне не нужно выбирать специалиста. За меня все уже сделало сообщество, выбору которого я доверяю».



Севидж Заманова, владелица собственного бизнеса

«Сообщество делится полезной информацией, привлекает к выступлениям интересных экспертов. Здесь предоставляется нужная информация для мам, которые являются ячейкой общества. Воспитание будущего поколения зависит от мам. Тема здорового питания, очень актуальна. Правильным питанием мы закладываем здоровый генофонд, что очень важно. Если человек здоров – значит он счастлив. Он никогда не будет успешным, счастливым спокойным, если нездоров».



Фируза Исмаилова, руководитель



«На сегодняшний день вопрос правильного питания актуален во всем мире: все хотят быть стройными, красивыми и, естественно, здоровыми. В этих целях многие прибегают к различным способам похудения - садятся на диеты, принимают лекарства, и даже обращаются за хирургической помощью. Однако спустя какое то время вес вновь возвращается. Здоровое питание - единственный способ добиться хорошего результата без ущерба для организма. Мамам - участникам клуба - интересны темы, которые поднимаются в рамках сообщества. Многие из них касаются проблем, с которыми сталкиваемся в повседневной жизни. И каждая из нас выбирает и принимает ту тему, которая близка ему на данный период жизни».

A.C.

