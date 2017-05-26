В Азербайджане студент IV курса сдал вступительные экзамены за двух братьев

2017-05-26 11:05 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде на транслируемой на телеканале Az.TV программе «Günün nəbzi» сказала, что некоторые родители ищут определенные пути для того, чтобы их дети показали на вступительных экзаменах высокий результат. М.Аббасзаде сказала, что на проведенных в этом году вступительных экзаменах был выявлен факт того, что студент IV курса хотел сдать экзамен вместо абитуриента.

По ее словам, также было установлено, что студент IV курса в прошлом году сдал экзамен вместо младшего брата этого абитуриента: «Родители попросили этого студента сдать вступительный экзамен и в этом году, но уже вместо другого их сына. Этот студент очень похож на их сыновей. Во второй раз сдать экзамен ему уже не удалось. Студент IV курса будет исключен из университета, а в отношении старшего брата, который в прошлом году поступил в вуз не сдав экзамен, будут приняты соответствующие меры».

Председатель Совета директоров добавила, что для предотвращения подобных случаев в первую очередь родители должны ответственно относиться к процессу: «Перед тем, как пойти на экзамен, абитуриент и члены его семьи должны задаться вопросом – Взяли ли мы все необходимые документы?».

М.Аббасзаде отметила, что иногда абитуриенты забывают необходимые документы, а также пытаются занести в экзаменационный зал телефон: «В таком случае результаты их экзаменов будут плохими. Иногда нам делают замечание, что правила строгие, за 2 часа до начала экзамена нужно присутствовать на месте. Если бы никто не пытался пронести в экзаменационный зал различные предметы, соблюдали бы правила, процесс был бы более простым. Еще раз прошу всех, приходя на экзамен, полагайтесь только на свои знания. Уверяю, что в таком случае вы получите справедливую, заслуженную оценку».