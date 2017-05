Bayramda neçə gün iş olmayacaq?

2017-05-26

Bayramda 3 gün iş olmayacaq.

Oxu.Az-ın Nazirlər Kabinetinin qərarına istinadən verdiyi məlumata görə, Respublika günü münasibətilə 27, 28, 29 may tarixləri qeyri-iş günü elan edilib.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin “2017-ci ildə Novruz, Ramazan, Qurban bayramları haqqında” 2016-cı il 25 noyabr tarixli 483 nömrəli qərarına əsasən, may ayında qeyri-iş günlərinin sayı 4 gündür. 9 may Qələbə günü münasibəti ilə, 27, 28, 29 may Respublika günü münasibəti ilə rəsmi bayram günləri elan edilib.

Respublika günü 1918-ci ildə müsəlman Şərqində ilk dünyəvi demokratik dövlət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yarandığı gündür. 1990-cı ildən Respublika günü dövlət bayramı kimi qeyd edilir.

Z.Q.