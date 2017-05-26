В ОПЕК назвали подходящую цену на нефть

2017-05-26 10:22 | www.oxu.az | 3

Министр нефти Эквадора Карлос Перес заявил, что подходящей для ОПЕК ценой нефти является 55-60 долларов за баррель, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

«Это в диапазоне 55-60 долларов за баррель», - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что страны обсудили также влияние на цену сланцевой добычи в США.

Ранее представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс сообщил, что позитивный эффект на цены на нефть на мировом рынке от продления соглашения по сокращению добычи будет ограничен из-за роста добычи сырья в США.

Н.О.