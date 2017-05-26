Президент Армении произвел назначения ряда министров

2017-05-26 10:44 | www.trend.az | 3

Президент Армении Серж Саргсян подписал в четверг ряд указов о назначении министров, пишут армянские СМИ.

Глава государства принял 18-го мая отставку правительства. В тот же день Саргсян подписал указ о назначении Карена Карапетяна премьер-министром Армении.

По действующему законодательству, президент назначает премьер-министра в десятидневный срок после принятия отставки правительства. Само правительство формируется в двадцатидневный срок после назначения премьера. Глава кабмина должен пользоваться доверием парламентского большинства или наибольшего количества депутатов.