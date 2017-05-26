В Турции издана книга «Сумгаитская провокация в отношении Азербайджана. Дело Григоряна»

2017-05-26 10:52 | www.trend.az | 3

Центром перевода при Кабинете Министров Азербайджанской Республики переведена на турецкий язык и издана в Турции книга «Сумгаитская провокация в отношении Азербайджана. Дело Григоряна». Напечатанная в турецком издательстве «Берикан», книга рассказывает об известных Сумгаитских событиях 1988 года – резне мирного населения, учиненной под руководством армянского террориста Эдуарда Григоряна.

Автором книги является Заслуженный журналист Азербайджана Ибрагим Мамедов, на турецкий язык книгу перевел Сянан Наги.