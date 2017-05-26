Иванка Трамп приняла фотографию футболиста за изображение святого – ФОТО

2017-05-26 10:28 | www.oxu.az | 3

Курьезный случай произошел во время посещения дочерью президента США Дональда Трампа ресторана в Риме «Кафе святого Игнатия», передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает портал FourFourTwo, Иванка приняла за изображение святого фотографию форварда «Лацио» Джорджо Кинальи.

Дочь американского лидера поинтересовалась у владельца заведения, что за святой изображен на снимке. «Это не святой, но великий чемпион «Лацио»», - пояснил ресторатор.

Джорджо Киналья выступал за «Лацио» с 1969 по 1976 годы. На его счету 140 голов в 263 матчах за римский футбольный клуб.

Н.О.