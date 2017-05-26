На Каспийской флотилии прошли антитеррористические учения

2017-05-26 11:22 | www.apa.az | 2

Около 200 военных и более 10 единиц вооружения и военной техники провели учения по отражению нападения террористической группы на узле связи Каспийской флотилии.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

«На Каспийской флотилии, под руководством начальника штаба флотилии контр-адмирала Николая Якубовского, проведена тренировка по отражению нападения террористической группы на военные объекты», — сказал Астафьев.

Он отметил, что по легенде учения террористическая группа из 10 боевиков проводит разведку подступов к узлу связи флотилии, с целью его дальнейшего захвата и вывода из строя всех имеющихся линий связи.

В ходе тренировки, помимо отработки действий личного состава при отражении нападения, были отработаны оказание медпомощи военному, получившему ранение и разминирование взрывного устройства.