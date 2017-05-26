В Америке объявлен «Национальный день Азербайджана» – ФОТО

2017-05-26 10:32 | www.oxu.az | 2

В американском городе Западный Голливуд в штате Калифорния 28 мая объявлен «Национальным днем Азербайджана».

Об этом Oxu.Az сообщили в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

По информации, в связи с этим мэр города Джон Хейлман и члены Городского совета единогласно приняли соответствующую декларацию.

В декларации, отправленной в генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе, говорится, что 28 мая 1918 года Азербайджан объявил о своей независимости, учреждении демократической республики (АДР) и основании первой светской парламентской республики в Исламском мире. Также отмечается, что эта Республика была признана США и другими демократическими государствами мира.

Н.О.

