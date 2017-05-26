Невеста Криштиану Роналду беременна – ФОТО

2017-05-26 10:35 | www.oxu.az | 2

Нападающий сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду на своей странице в İnstagram похвастался интересной фотографией.

Как передает Oxu.Az, Криштиану Роналду намекнул, что в его семействе будет пополнение, разместив фотографию со своей возлюбленной Джорджиной Родригес, у которой заметен округлившийся животик. Футболист просто подписал фото, поставив знак сердца.

Напомним, что португалец воспитывает 6-летнего сына Криштиану-младшего, которого ему родила суррогатная мать.

Н.О.