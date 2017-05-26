Бакинская Высшая Школа Нефти заключила договор с румынским университетом

2017-05-26 11:20 | www.trend.az | 2

Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) и румынский Университет нефти и газа города Плоешти (UPG) заключили договор о сотрудничестве и договор о расширении связей в рамках Erasmus+ – программы Европейского союза по обмену студентами и преподавателями между университетами. Подписание соглашений состоялось во время проходившего в Баку I Азербайджано-румынского университетского форума. Соглашения, подписанные между Бакинской Высшей школой нефти и Университетом нефти и газа, предусматривают обмен студентами двух вузов, проведение совместных научных исследований, обмен учебными и методическими материалами, проведение семинаров и конференций, а также организацию совместных мероприятий в рамках концепции непрерывного образования.

В ходе встречи ректора БВШН Эльмара Гасымова с проректором UPG, профессором Михаилом Минеску были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес. Как подчеркнул ректор Высшей школы, подписание соглашений открывает новые возможности как для налаживания связей между студентами и преподавателями двух высших учебных заведений, так и для развития сотрудничества между азербайджанским и румынским вузами.

Проректор Михаил Минеску, в свою очередь, отметил, что программа Erasmus+ предоставляет ее участникам возможность обучаться, проходить стажировку или преподавать в другой стране, также участвующей в программе. По его словам, подписание соглашений между двумя вузами позволит студентам Бакинской высшей школы нефти проходить обучение в Университете нефти и газа г.Плоешти.

Гость сообщил, что Университет нефти и газа был основан в городе Плоешти в 1948 году с целью удовлетворения растущих нужд промышленности Румынии и подготовки специалистов с высшим образованием для нефтегазового сектора. В настоящее время в UPG действуют пять факультетов: нефтегазовой инженерии, машиностроения и электротехники, нефтехимии и технологии добычи и переработки нефти, экономики, литературы и науки.

Во встрече также приняла участие старший советник по развитию международных отношений Технического университета Клуж-Напока Соня Кармен Мунтеану. Она, в частности, рассказала, что в университете, который она представляет, также преподаются инженерные дисциплины, и выразила заинтересованность в налаживании сотрудничества с БВШН.