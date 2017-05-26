Белый дом прокомментировал инцидент с Трампом и черногорским премьером

2017-05-26 11:27 | www.apa.az | 2

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер прокомментировал неловкий инцидент, который произошел между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Черногории Душко Марковича на саммите НАТО в Брюсселе.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, Трамп при осмотре здания новой штаб-квартиры НАТО резко отодвинул стоявшего перед ним Марковича. Видеозапись произошедшего быстро распространилась в сети и вызвала недоумение у многих пользователей.

«Я не видел этого видео», — цитирует Спайсера издание USA Today. Однако пресс-секретарь президента отметил, что расстановка лидеров стран-членов НАТО для фотографии была определена заранее, и предположил, что Трамп просто следовал схеме.

В свою очередь премьер-министр Черногории назвал инцидент безобидным и не придал ему значения. «Я действительно не обратил на это внимания. Я просто увидел реакции в социальных сетях», — сказал он журналистам. По словам премьера, естественно, что президент Соединенных Штатов стоит в переднем ряду.

В четверг главы государств и правительств стран НАТО провели в Брюсселе экспресс-саммит, посвященный требованиям США, и приняли решение о вступлении альянса в коалицию по борьбе с «Исламским государством», о расширении поддержки коалиции и создании антитеррористического подразделения, а также о подготовке национальных планов по увеличению оборонных расходов.