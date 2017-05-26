Центры ASAN xidmət и ASAN Kommunal не будут работать один день

2017-05-26 10:39 | www.oxu.az | 2

По случаю Дня Республики 28 мая в центрах Службы ASAN и ASAN Kommunal - нерабочий день.

Об этом Oxu.Az сообщили в отделе информационного обеспечения Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.

Согласно информации, с 29 мая граждане смогут, обратившись в центры, воспользоваться соответствующими услугами.

Отметим, что сейчас в Азербайджане функционирует 11 центров Службы ASAN. Из них пять расположены в столице, остальные в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Габале и Масаллы.

Наряду с этим, в Баку осуществляют деятельность два центра ASAN Kommunal, оказывающие гражданам услуги в коммунальной сфере.

У.А.

