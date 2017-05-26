Бывший следователь пишет в тюрьме книгу

2017-05-26 10:43 | www.oxu.az | 2

Бывший следователь прокуратуры Зардабского района Руфат Сафаров, отбывающий тюремный срок, встретился со своим адвокатом Бахрузом Байрамовым.

Как передает Oxu.Az, об этом Trend рассказал сам адвокат.

По словам Б.Байрамова, во время встречи он поинтересовался условиями содержания Р.Сафарова. Бывший следователь не жалуется на условия содержания и состояние здоровья:

«С его здоровьем все в порядке, жалоб нет. Руфат читает книги, изучает арабский язык. Сейчас он также пишет книгу, собирает в ней основные мысли. В свободное время он читает художественную литературу».

Адвокат также рассказал, что кассационная жалоба на решение Ширванского апелляционного суда в отношении Р.Сафарова передана в распоряжение судьи Верховного суда Гюльзар Рзаевой, но дата рассмотрения жалобы пока не определена.

Напомним, что бывший следователь прокуратуры Зардабского района Руфат Сафаров за нарушение статьи 34 закона «О прокуратуре» Азербайджанской Республики и статей 30, 31 «Кодекса этического поведения работников прокуратуры Азербайджанской Республики», а также за действия, не подобающие сотруднику правоохранительного органа, был уволен из органов прокуратуры.

Бинагадинский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде 3 месяцев и 23 дней лишения свободы. Спустя некоторое время по решению суда избранная в его отношении мера пресечения в виде ареста была заменена домашним арестом.

Решением Лянкяранского суда по тяжким преступлениям Р.Сафаров приговорен к лишению свободы сроком на 9 лет. Ширванский апелляционный суд оставил решение в силе.

Р.Сафаров приходится сыном бывшему главе пресс-службы Минобороны, бывшему депутату Эльдару Сабироглы.

З.Г.

