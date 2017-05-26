Число рейсов из Санкт-Петербурга в Баку увеличивается

2017-05-26 11:25 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" с конца мая начнет выполнение авиарейсов по маршруту Санкт-Петербург – Баку, говорится в сообщении компании.

Первый рейс состоится 27 мая. Полеты будут осуществляться дважды в неделю на самолетах Airbus A320.

По субботам вылет из Санкт-Петербурга будет осуществляться в 7:55 по местному времени с прибытием в Бакинский международный аэропорт Гейдар Алиев в 12:35 по бакинскому времени. Обратный рейс из Баку запланирован на 13:35 с прибытием в Санкт-Петербург в 16:30 по местному времени.

По четвергам вылет из Санкт-Петербурга будет осуществляться в 10:30 по местному времени с прибытием в бакинский международный аэропорт Гейдар Алиев в 15:10 по бакинскому времени. Обратный рейс будет осуществляться из Баку в 16:10 с прибытием в аэропорт "Пулково" в 19:05 по местному времени.

Авиабилеты на рейсы уже доступны для бронирования на официальном сайте компании.

"Уральские авиалинии" получили разрешение "Росавиации" на выполнение рейсов из Санкт-Петербурга в Баку в феврале текущего года.

(Автор: Максим Цурков)